Боня поделилась подробностями восхождения на Эверест

Виктория Боня в микроблоге поделилась с подписчиками подробностями своего восхождения на Эверест.

Так, проводник сразу предупредил, что ни в коем случае нельзя снимать перчатки. Тем не менее, Виктория свое ночное восхождение фиксировала на камеру. В итоге у нее примерз палец к экрану телефона, пишет издание Super.

А еще телеведущая столкнулась с неожиданными проблемами из-за согревающего пластыря, который она прилепила и долго не могла снять, поскольку раздеться в громоздком снаряжении было почти невозможно, а проводник не понимал ничего на английском языке

© Соцсети

«Я думала, что буду первым человеком на Эвересте, который умрет от жары, а не от холода», — призналась Боня.

Вывод, который Виктория сделала, - главное в преодолении трудностей – сила духа.

«Ментально 70% успеха — это в голове, и 30% — тело. Многие здоровые спортсмены приезжают в горы, а тут я, такой дилетант, и все равно смогла пройти это испытание», — констатировала телеведущая.

