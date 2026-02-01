Слепаков* заработал миллионы на вкладах в российские банки

Семен Слепаков создает себе в России финансовую подушку. У него есть солидные вклады в российских банках и на них начисляются проценты.

Как пишет gazeta.ru, 46-летний шоумен, эмигрировавший в Израиль и получивший гражданство земли обетованной, держит на вкладах в банках РФ немалые суммы.Так, за три года Слепаков внес на сберегательные вклады 25,7 миллионов рублей под проценты, на чем заработал почти 2 миллиона.

В конце прошлого года СМИ рассказывали, что комик Слепаков уменьшил гонорар за корпоратив. Теперь юморист выступает за 4,5 миллиона вместо 5,6 миллиона рублей, а также может предоставить скидку. Корпоративы артист проводит перед русскоязычной публикой как в Европе, так и в Израиле.

Ранее, в сентябре 2025 года, Слепакова оштрафовали на 60 тысяч рублей за просрочку оплаты предыдущего взыскания по делу о маркировке иноагента.

*Признан иноагентом в РФ.