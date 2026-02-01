СМИ: продюсер оценил «пиар-роман» Лепса и Кибы

25 января Аврора Киба сообщила в Telegram-канале о расставании с Григорием Лепсом. Ситуация в очередной раз подтолкнула поклонников усомниться в истинности чувств певца и его экс-возлюбленной. Продюсер Леонид Дзюник в беседе с журналистами издания «Телепрограмма» рассказал, что это был «пиар-роман», по итогам которого артист получил финансовую выгоду, а девушка – паблисити.

Леонид Дзюник предположил, что семья Авроры Кибы заплатила народному артисту России минимум 15-20 миллионов рублей. Но по мнению продюсера, Лепс оказался в гораздо более выгодной ситуации. Девушка «засветилась» перед публикой, но особого внимания не привлекла. У ее аккаунта набралось всего 30 тысяч подписчиков.

Правда, среди обычных публикаций появились и рекламные. Кроме того, Аврору приглашали на съемки реалити-шоу «Мастер игры». Однако, пока для публики она все еще остается «невестой Лепса», теперь уже «экс».