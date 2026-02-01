Представитель Долиной анонсировал новый релиз ее хита

Лариса Долина готовит к выходу обновленную версию одного из своих главных хитов, сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин. Это композиция «Стена», которая впервые увидела свет почти 30 лет назад. Ее написал Аркадий Укупник на стихи Михаила Танича. Песня вошла в альбом Долиной «Певица и музыкант», информирует РИА Новости.

«Еще не было нового релиза песни «Стена». Впервые я анонсирую эту новость. Буквально на днях, действительно, выйдет новая «Стена», — заявил Пудовкин.

27 января народная артистка России певица дала первый в 2026 году концерт в московском баре Petter. Пудовкин заявил, что сольный концерт Долиной прошел с полным аншлагом. По его словам, на выступление в московском баре Petter организаторам пришлось продавать даже стоячие места.

Ранее известный российский артист Андрей Губин заступился за певицу Ларису Долину и призвал всех не осуждать ее за историю с квартирой и Полиной Лурье. Певец также добавил, что сейчас многие настроены против Долиной и злорадствуют, что она потеряла деньги, но стоит примерить на себя ситуацию, прежде чем кого-осуждать.