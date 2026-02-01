Алферова сделала важное заявление

Ксения Алферова на шоу «Ты не поверишь!» на НТВ официально объявила о разводе с Егором Бероевым. Их брачный союз продолжался 25 лет, они считались одной из самых крепких пар российского кинематографа. У них есть общая дочь Евдокия, пишет «Комсомольская Правда».

«Да. Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу», — так 51-летняя актриса ответила на вопрос корреспондента о расставании.

По слухам, причиной разрыва стала измена Бероева.

Даже на недавней кинопремьере они стояли порознь, к тому же без обручальных колец.