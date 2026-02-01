Известный российский певец заступился за Ларису Долину

Известный российский артист Андрей Губин заступился за певицу Ларису Долину и призвал всех не осуждать ее за историю с квартирой и Полиной Лурье. Его слова передает издание Woman.ru.

Губин отметил, что он недавно разговаривал с продюсером Игорем Крутым, и тот сказал, что Долина действительно нарвалась на мошенников и потеряла деньги. Сам же Губин по началу думал, что эта история — рекламный трюк, но оказалось, что нет.

«Не знаю как сложилось все, но я не верю в то, что она продала квартиру и сказала: ''Я тут буду жить''. То есть забрала деньги от Лурье и решила — не отдам. Она не мошенница, а певица», — высказался Губин.

Долина понадеялась на перемены к лучшему

Певец также добавил, что сейчас многие настроены против Долиной и злорадствуют, что она потеряла деньги, но стоит примерить на себя ситуацию, прежде чем кого-осуждать.

«Вы себя поставьте в такую ситуацию, разве над этим можно смеяться?! Но я знаю Долину, это мощная женщина, поверьте мне, она из самых строгих женщин того поколения на нашей эстраде. Ротару, Пугачева, Аллегрова — все в стороне. Она настоящая женщина-вамп, скала! Я знаю ее характер и думаю, что она в состоянии защитить себя», — заключил Губин.

19 января судебные приставы принудительно выселили Долину из квартиры. Позже семья артистки была снята с регистрационного учета, а ключи были переданы Полине Лурье. Однако новая владелица недвижимости готовит еще одно заявление на певицу.