«Все распирает изнутри»: сыну Регины Тодоренко стало плохо на Бали

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ее младшему сыну резко стало плохо во время поездки на Бали.

По ее словам, инцидент произошел в момент, когда артистка ехала на съемки телепередачи.

— Просыпается Мир, он трет свои сладкие голубые глазки так сильно, что меня это начинает настораживать. (...) Я прошу убрать ручки, обхватываю его голову и вижу, как за секунды он отекает: нос, глаза, лоб — все распирает изнутри! — рассказала Тодоренко.

В результате врач поставил мальчику диагноз — выраженная аллергическая реакция на укус насекомого. Вскоре после приема состояние ребенка заметно улучшилось. При этом телеведущая отметила, что пережила сильный стресс из-за произошедшего.

— Мы все — матери, дочери, жены, женщины, которые каждый день балансируют между «надо», «страшно», «не могу» и «делаю». И в мире, где и так достаточно тревоги, боли и сомнений, поддержка — это то ценное, что мы можем дать друг другу, — заключила Тодоренко в личном блоге.

В Дубае россиянка чуть не погибла после укуса медузы. Женщине стало плохо сразу после контакта с ярко-голубым животным. У пострадавшей опухла рука, а позже развился отек Квинке, и женщина начала терять сознание. Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что делать, если человека укусила медуза, и можно ли это предотвратить.