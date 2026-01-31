Шаляпин признался, что его пугает на Мальдивах

Прохор Шаляпин на своей страничке в социальной сети признался, что очень боится авиаперелетов на гидросамолетах, которые курсируют между островами на Мальдивах. Об этом информирует gazeta.ru.

«Самолет держится на том, что несколько человек сидят и молятся. Среди этих людей я и всегда. Как мы там держимся? Я не понимаю. Эти маленькие самолетики — это нечто… Ужас аэрофоба!» — заявил певец

Прохор считает, что такой транспорт - главный минус Мальдив, несмотря на то что по большей части «они прекрасны».

Мария Погребняк поддержала Шаляпина, отметив в комментариях, что на таких рейсах летает с секундомером, считая каждую секунду в воздухе. Она написала, что тоже очень боится.

«Так ты хотя бы легкая, как пушинка», — ответил ей Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин оправдался за скандальные слова о женщинах. По его словам, распространение кадров с его словами связано с попытками «растоптать или очернить» его.