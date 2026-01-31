Риелтор дала Рудковской совет, как ускорить продажу квартиры

Яна Рудковская продает квартиру на Красной Пресне с прошлого года. В квартире четыре комнаты, трехметровые потолки, два балкона и дизайнерский интерьер, но покупателей пока не находится. Недавно продюсер даже решила прорекламировать жилье в соцсетях, установив стоимость 135 миллионов рублей.

Юлия Юсова, риелтор, считает ценник завышенным.

Хотя Красная Пресня — статусный район, «рынок не терпит завышенных цен» даже в таких локациях. Опять же классический интерьер сейчас несколько не в тренде, клиенты предпочитают минимализм, много света и простора. Юлия советует Яне снизить цену не менее чем на 700 тысяч рублей, пишет gazeta.ru.

«Квартира имеет потенциал, но теряет внимание тех, кто хочет „заехать и жить“ без переделок и диссонанса между ценой и стилем. Иногда достаточно пересмотреть стратегию ценообразования и немного „освежить“ визуальную подачу, чтобы найти того самого покупателя», — считает риелтор.

Ранее риелтор Рудковской Сергей Галлер сообщил: