Риелтор дала Рудковской совет, как ускорить продажу квартиры
Яна Рудковская продает квартиру на Красной Пресне с прошлого года. В квартире четыре комнаты, трехметровые потолки, два балкона и дизайнерский интерьер, но покупателей пока не находится. Недавно продюсер даже решила прорекламировать жилье в соцсетях, установив стоимость 135 миллионов рублей.
Юлия Юсова, риелтор, считает ценник завышенным.
Хотя Красная Пресня — статусный район, «рынок не терпит завышенных цен» даже в таких локациях. Опять же классический интерьер сейчас несколько не в тренде, клиенты предпочитают минимализм, много света и простора. Юлия советует Яне снизить цену не менее чем на 700 тысяч рублей, пишет gazeta.ru.
«Квартира имеет потенциал, но теряет внимание тех, кто хочет „заехать и жить“ без переделок и диссонанса между ценой и стилем. Иногда достаточно пересмотреть стратегию ценообразования и немного „освежить“ визуальную подачу, чтобы найти того самого покупателя», — считает риелтор.
Ранее риелтор Рудковской Сергей Галлер сообщил:
«Мы открыты вообще ко всем проверкам, так что можно не волноваться, проверять все как можно внимательнее, чтобы вообще не дергаться и не беспокоиться».