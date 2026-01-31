Озвучено, сколько Харламов, Мусагалиев и Дорохов получат за концерт

Ведущие шоу «Кстати» Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов заработают более 16 миллионов рублей за концерт в Подмосковье. Как пишет gazeta.ru, мероприятие запланировано на 17 апреля 2026 года в концертном зале Барвиха Luxury Village.

Речь идет именно о музыкальном концерте в рамках творческого проекта юмористов «Купание обезьяны в теплой воде». Стоимость билетов от 25 тысяч до 90 тысяч рублей.

Это будет первый сольный концерт шоуменов. Он был назначен на 6 декабря 2025 года, но по техническим причинам перенесен.

Харламов и Мусагалиев - солисты, а Дорохов ответ «за безумные танцы и харизматичную работу с публикой». В феврале прошлого года группа выпустила альбом из девяти песен.

