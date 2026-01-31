Фадеев изменил свою позицию в отношении к шоу «Голос»

Максим Фадеев заявил, что решил вернуться на съемки музыкального шоу Первого канала. Хотя еще недавно утверждал, что этого никогда не случится.

Максим был наставником в первом и втором сезонах шоу «Голос. Дети». И в обоих победителями становились его подопечные. Но потом Фадеев поссорился с руководителем дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрием Аксютой и ушел.

«Я никогда не буду участвовать в этом дискредитировавшем себя проекте. С такой непрофессиональной и убогой музыкальной редакцией. Под руководством Аксюты Ю.В. Когда его сменят — тогда я с радостью приду. Ведь я — настоящий учитель и педагог по образованию», — заявлял музыкант.

Но недавно Максим допустил свое возвращение на шоу при условии того, что в креслах жюри будут сидеть не случайные популярные артисты, а люди с репутацией и музыкальным образованием. Артист пояснил, почему он изменил свое мнение. Фадеев планирует организовать музыкальную школу, пишет издание thevoicemag.

«Онлайн откроем уже в этом году. Офлайн – в 2027-м», — пообещал он.

И вот сейчас композитор сообщил:

«Возможно, в этом году дождетесь. На детском», — написал Фадеев в личном блоге. Яна Чурикова ведущая проекта, удивилась словам Фадеева. «Максим Фадеев планирует вернуться на "Голос"? Продюсер интригует в сторис своим возможным появлением в новом сезоне "Голос. Дети". Пока все не очень понятно, но очень интересно», — написала Яна в Telegram-канале.

Ранее композитор и продюсер Максим Фадеев поделился в интервью ТАСС мнением о том, что массовое распространение ИИ-контента на музыкальных платформах привело к снижению общего уровня качества выпускаемой музыки.