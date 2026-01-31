Обнародованы неизвестные ранее моменты из жизни Началовой

Юлии Началовой 31 января исполнилось бы 45 лет. Певица ушла из жизни в 38. Ее организм не справился с тяжелой болезнью, не исключено, что отрицательную роль сыграли жесткие диеты.

Как пишет «Московский Комсомолец», певица постоянно сидела на диетах. По слухам, к зависимости от диет привел Юлию первый муж Дмитрий Ланской, который считал, что у нее лишний вес.

Юля, к примеру, училась контролировать вес у друга семьи и крестной ее дочери Веры - певицы Ларисы Долиной.

«Я сидела на диете Ларисы Долиной. Там все время надо было пить кефир. Я уже не могла столько его пить. Первые три дня было не очень привычно, но потом я поняла, что чувствую себя хорошо. На тусовках я также не ем никогда … самое главное - это питание: правильное сочетание продуктов. Для себя я полностью исключила из рациона следующие вещи: сладкое, мучное, жареное, картошку, бананы и консервы. Ем огурцы, помидоры, листья салата, зелень, твердые сорта сыра», - рассказывала Юля.

Использовала певица и методики быстрого похудения, по сути, испытывая свой организм.

«Самое главное - выбрать 3-4 дня, в течение которых вы будете есть только листья салата с оливковым маслом и уксусом и с тертым сыром пармезан, запивая все это ананасовым соком, который, как и сельдерей, великолепный сжигатель жира. А еще можно принимать пищевые добавки, которые улучшают пищеварение», - объясняла Началова.

По мнению многих врачей, постоянные диеты могли ухудшить ситуацию с подагрой…

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.