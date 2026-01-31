Волочкова резко ответила Соседову

Сергей Соседов вновь развязал скандал, продолжив серию критических высказываний в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Теперь досталось Анастасии Волочковой. Музыкальный критик

заявил, что ей «пора на пенсию», а также назвал артистку «слоном в пуантах».

Волочкова в беседе с Общественной службой новостей объяснила, что слова Соседова не имеют для нее никакого значения.

«Зачем слушать этого выжившего из ума человека? Мне давала уроки сама Плисецкая, я ее наследница в мире российского балета. Я внесла огромный вклад в отечественную культуру», — сказала балерина.

Анастасия уверена, что после нее останется достойное культурное наследие, а после Соседова — лишь негатив и пустота.

«После меня останется наследие, а после него — сплошная желчь. Это ему уже пора на покой: как музыкальный критик он давно некомпетентен», — резюмировала Волочкова.

Напомним, что недавно бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова отметила 50-летие в концертном зале. На мероприятии не было ее близких, с которыми именинница умудрилась поссориться перед юбилеем.