Стало известно, во сколько Долиной обойдется усиленная охрана

Лариса Долина была вынуждена усилить меры безопасности после истории с квартирой. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с журналистами издания «Абзац» сообщил, что содержание охраны и телохранителей может стоить певице примерно полмиллиона рублей в месяц.

«Такая охрана – это, как правило, не один человек. От трех до пяти телохранителей. Их услуги включают в себя в том числе постоянное передвижение с артистом и личным водителем. В зависимости от количества [телохранителей] артистке эта услуга может обойтись порядка полумиллиона рублей как минимум, потому что это серьезные секьюрити. Итоговое количество охранников зависит от степени серьезности ситуации: если человеку угрожают, охрана будет жестче», – объяснил Дворцов.

Для того чтобы избежать провокаций в адрес российской эстрадной певицы Ларисы Долиной, на ее концертах усилят охрану. Об этом ранее объявил директор исполнительницы Сергей Пудовкин.