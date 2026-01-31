Певица Елка отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт. Об этом сообщает Mash.

43-летняя Елизавета Иванцив, известная по хитам «Прованс» и «На большом воздушном шаре», теперь официально является гражданкой России.

По информации СМИ, смена гражданства произошла до заключения брака с 36-летним музыкантом из Одессы Рожденом Ануси. Отмечается, что оформление российского паспорта предшествовало свадебной церемонии.

43-летняя певица Елка тайно вышла замуж

Ранее артистка сталкивалась с трудностями в России из-за истечения срока действия украинского паспорта. Получить новый документ она не смогла из-за ограничений, связанных с военной спецоперацией, в результате чего ее бизнес был закрыт. Представитель певицы отказался давать комментарии, передает Telegram-канал.

Ранее сталоо известно, что певец Михаил Шуфутинский получил российское гражданство. До этого он жил в РФ по американскому паспорту и бессрочному виду на жительство. Многие люди не знали, что Шуфутинский — не гражданин РФ, однако кроме него есть и другие звезды, которые ассоциируются с Россией, но на самом деле имеют гражданство другой страны. Кто еще из знаменитостей, популярных в РФ, не имеет российского паспорта — в материале «ВМ».