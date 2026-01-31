Цена билетов на концерт Лепса удивляет

Григорий Лепс даст юбилейный концерт 16 июля 2027 года в московских «Лужниках». То есть, через полтора года. А билеты на мероприятие, которое состоится в отдаленном будущем, раскупаются, как горячие пирожки. При этом ВИП-места стоят фантастических денег.

Как пишет РИА Новости, в продаже остался единственный комплект билетов в ложу на 18 мест за 900 тысяч рублей. Все соседние ложи уже распроданы.

Есть и более доступные варианты: танцпол — от 2 тысяч рублей; фан-зона — от 3-х; VIP-зона — от 13 тысяч рублей. Места на дальних рядах трибун зависят от расположения стоят 1,5–4,5 тысяч рублей, а ближе к сцене — 4,5–12 тысячи.

Недавно 19-летняя певица Аврора Киба объявила о расставании с певцом Григорием Лепсом. Их отношения, длившиеся около полутора лет, завершились, оставив публике вопрос о дальнейшей судьбе начинающей артистки.

Многие поклонники называли союз 61-летнего мэтра и вчерашней школьницы откровенным пиар-ходом.