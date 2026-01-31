Екатерина Климова сделала печальное признание

Актриса Екатерина Климова призналась, что играла роль жены, которой изменил муж, не только в кино, но и в жизни. Об этом артистка рассказала при вручении ей приза за лучшую женскую роль, пишет «Комсомольская правда».

Накануне Климова получила «Золотого орла» за «Лучшую женскую роль на телевидении». Киноакадемики оценили ее игру в сериале «Атом». На сцене актриса обмолвилась, что ей приходилось сталкиваться с изменой в личной жизни.

«Моим прекрасным партнером по этому фильму был Алексей Геннадьевич Гуськов. Когда мы встретили на пробах, я спросила: Алексей Геннадьевич, что же тут играть. Это же маленькая роль: жена, которой изменили. Я играла ее в кино сто раз, в театре, в жизни… Доколе?» — сказала Климова.

По ее словам, позднее она поняла, что «есть тема, есть характер, есть что играть». Актриса поблагодарила академиков за высокую награду и оказанную ей честь.

Климовой 24 января исполнилось 48 лет.