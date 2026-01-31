Мерзликин публично раскрыл семейный секрет

Андрей Мерзликин на церемонии вручения премии «Золотой орел 2026» рассказал о личных событиях. Он развелся с женой Анной Осокиной уже полгода назад. После расставания с супругой все четверо детей живут с актером, пишет издание woman.ru.

По словам Мерзликина, ответственность за наследников помогает ему преодолевать все жизненные трудности. Развод дал ему понимание того, как важно иметь семью и беречь ее.

«Все больше и больше открываю такую вещь в себе, что сложности не с подростками. Сложности у нас с ними. То есть не в них дело. Ты что-то не понимаешь, не догоняешь. Тебе сложно. А когда ты это начинаешь осознавать, понимать и разбираться, что такого в тебе сложного, и там есть такие какие-то переключатели, ты их щупаешь, нащупываешь и неожиданно понимаешь этого подростка. А ему больше, кроме понимания, ничего не надо. И ты радуешься от того, что ты нашел этот ключик», — признался Андрей.

В начале июня на портале мировых судей города Москвы появилась информация о разводе Мерзликина и его жены Анны. В браке, который был заключен в 2006 году, родились четверо детей – Федор, Серафима, Евдокия и Макар. Старшему – Федору – сейчас 17 лет, младшему – Макару – восемь.