Слепаков* столкнулся с проблемами при продаже билетов на свои концерты

Комик Семен Слепаков* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) столкнулся с проблемами при продаже билетов на свои концерты в США и Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Слепаков объявил о своем мартовском туре по Северной Америке в начале ноября 2025 года. Однако за этот период он продал меньше половины билетов.

По данным агентства, весной в планах у уехавшего из России комика выступить в Торонто, Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе и других городах. Первый концерт должен состояться 17 марта в Чикаго, но на него пока куплено менее четверти всех билетов.

В то же время отмечается, что в некоторых концертных залах нельзя приобрести билеты на балкон, поскольку они отсутствуют в продаже. Агентство предполагает, что изначально они не были доступны к покупке, и их реальное число может быть меньше.

В декабре прошлого года сообщалось, что билеты на концерты Слепакова подешевели на 1,5 миллиона на фоне падения спроса.