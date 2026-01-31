Эксперт объяснил, как Макаревича* могут лишить звания ветерана труда

Андрей Макаревич( несколько лет назад рассказал журналистам, что получил звание ветерана труда. Несмотря на эмиграцию и сомнительные высказывания о родине, лидер «Машины времени» до сих пор является обладателем почетных званий и наград, пишет издание Аbsatz.

Звездный адвокат Андрей Алешкин в беседе журналистами сообщил, в каком случае Макаревича могут их лишить.

«У нас есть единственная процедура, которая позволяет лишать любого человека званий и наград, – это суд и уголовное дело в отношении конкретного лица. Мера дополнительного наказания к уголовному делу – лишение званий и госнаград, в том числе и ветерана труда. Отдельного механизма не имеется. В данном случае есть категория тяжких статей. К ним относится злостное неисполнение обязанностей иноагента. В таком случае суд может лишить звания», пояснил эксперт.

Пенсия фронтмена «Машины времени» Андрея Макаревича может превышать 70 тысяч рублей, несмотря на эмиграцию музыканта. Базовая пенсия Макаревича составляет около 26,5 тыс. рублей, но ему также полагается доплата порядка 40 тыс. рублей за звание народного артиста России.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.