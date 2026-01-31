В Турции в рамках расследования дела о наркотиках задержали нескольких известных представителей шоу-бизнеса. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на Генеральную прокуратуру Стамбула.

Отмечается, что следствие приняло решение о задержании группы подозреваемых, среди которых есть публичные и медийные фигуры. Операция проходила сразу в нескольких регионах страны.

По данным, задержания прошли в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове. Среди задержанных — комик Хасан Джан Кая, певец Реймен (Юсуф Акташ), рэпер Эмирхан Чакал, а также Мазлум Актюрк, Мерт Эрен Бюльбюль, Сила Дюндар, Дондю Шахин, Бурак Гюнгер, Ахмет Кан Дюндар, Берккан Гювен и Фират Яйла.

Подробности предъявленных обвинений, а также дальнейшие процессуальные действия в публикации не раскрываются.

Турецкого актера Джана Ямана также взяли во время операции правоохранителей в ночных заведениях Стамбула. У Ямана якобы при себе нашли твердые предметы красноватого цвета. Сам артист эти сообщения опроверг.

Турецкий актер Догукан Гюнгер сообщил, что его исключили из состава сериала «Клюквенный щербет» после задержания с наркотиками. Об этом он рассказал в личном блоге. По мнению артиста, каждый человек имеет право на ошибку, в связи с чем он считает решение команды проекта безжалостным и несправедливым. Он отметил, что уже исправился и готов начать жизнь с чистого листа.