Пугачева прокомментировала новый образ Меньшикова

В интернете появились фотографии Олега Меньшикова в стильном современном образе. Поклонники засыпали 65-летнего Меньшикова комплиментами за молодой и подтянутый внешний вид.

Художественный руководитель театра имени Ермоловой позирует в небрежно-художественном образе, дополненном эффектными аксессуарами: длинным шарфом, кожаным портфелем и множеством колец с на пальцах рук. Украшениям посвящено отдельное фото.

Алла Борисовна сочла фотосессию очень удачной, сообщает издание vokrug.tv.

«Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений. Браво!» — написала Алла Пугачева в комментариях под фото.

Олег Меньшиков продолжает творческую деятельность. Он по-прежнему занимает пост худрука в театре Ермоловой, где задействован в постановках «Сильва», «Комната Адлера», «Оркестр мечты. Медь», «1900», «Новогодний оркестр мечты» и «Игроки». Также Меньшиков руководит мастерской на актерском факультете ГИТИСа.