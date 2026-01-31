Лечили травами и сеном: стало известно, что погубило Юлию Началову

31 января семья Юлии Началовой собралась на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память певицы. В этот день ей исполнилось бы 45 лет. Певица умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

В день похорон Юлии Началовой 7 лет назад в студии "Пусть говорят" собрались друзья и коллеги певицы. Они вспоминали артистку и пыталась понять, что же убило молодую женщину.

Были озвучены неожиданные версии смерти Началовой. На программу привели даже работницу индийского центра, которая заявила, что здоровье Юли подорвали китайские таблетки для похудения.

"Скупала все подряд по методу "подружка насоветовала". Она сильно увлекалась китайским таблетками. Горстями их скупала, не разбираясь в назначении", - сообщила женщина.

Но все же большинство гостей студии придерживались более официальной версии - Юлию сгубило невнимательное отношение к собственному здоровью. По словам друзей певицы, из-за подагры она привыкла терпеть боль до последнего.

Одна из подруг Юлии рассказала, что Началовой было больно даже просто ходить. Но единственный человек, который заставлял певицу лечиться, причем не всегда традиционными методами, умер. Это был директор артистки.

"Он пробовал, искал всех врачей. Врачи ее в травах парили, в сене ночевала, он пробовал все", - рассказала знакомая Началовой.

Между тем ни одна из озвученных в эфире теорий не соответствует официальному заключению медиков. По данным судмедэкспертов, Началова скончалась из-за заражения крови. Юлия не перенесла вторую волну сепсиса.

Началова умела 16 марта. Певице было 38 лет. Медики боролось за жизнь Юлии с 8 марта. Певица попала в больницу из-за проблем с ногой. По данным СМИ, у артистки началась гангрена. Осложняли ситуацию давние болезни - подагра и сахарный диабет.

