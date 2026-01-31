Тодоренко рассказала об опасном происшествии с сыном на Бали

Регина Тодоренко в микроблоге сообщила об опасной ситуации, в которую попал ее маленький сын Мирон на Бали. Телеведущая с детьми находилась там из-за съемок.

Как написала Регина, утро съемочного дня началось спокойно, она взяла сыновей, Мирона и Федора, и поехала на работу. Однако по дороге Мирон начал жаловаться на боль в животе, а затем стал интенсивно тереть глаза. У него очень быстро стало отекать лицо, пишет издание super.ru.

«Снова трет и говорит, что у него болит живот. Я прошу убрать ручки, обхватываю его голову и вижу, как за секунды он отекает», — рассказала Тодоренко.

К счастью, на съемочной площадке присутствовал врач, которому сразу же передали ребенка для оказания помощи.

Несмотря ни на что, съемки пришлось продолжить: надвигался шторм, и задержка могла быть опасной для участников конкурса.

На Бали идут съемки второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь».