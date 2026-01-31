Аврора Киба намекнула на изменения в жизни

Аврора Киба неделю назад написала в соцсети, что рассталась с Григорием Лепсом. Она сообщила, что решение было взаимным и взвешенным. Эта информация подняла волну хейта – очень многие фолловеры и ранее считали, что публично рекламируемый роман вчерашней школьницы и немолодого артиста – всего лишь пиар-кампания.

Но, как бы то ни было, в истории «невесты Лепса» поставлена точка, а сама девушка пообещала в ближайшее время «удивить» поклонников новостями о событиях в своей жизни, пишет СтарХит.

Буквально через неделю Аврора отметит 20-летие. В социальных сетях она опубликовала интригующий пост.

«А когда менять жизнь, если не в 20? Замуж так и не вышла, жить в Лондон так и не уехала — дальше придется удивлять чем-то более интересным…» — написала Киба.

Еще пару лет назад никто не знал об Авроре. Она пыталась прославиться и даже записала песню «Пьяная дура», однако композиция не сыскала популярности. Действительно стать известной ей удалось лишь летом 2024 года, когда Лепс вывел ее на красную дорожку Премии Муз-ТВ и представил ее как свою невесту.