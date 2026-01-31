Полина Гагарина объяснила, почему долго скрывала дочь

Певица Полина Гагарина впервые показала дочь Мию публике, когда девочке исполнилось шесть лет, и призналась, что долго откладывала этот момент из-за страха за ребенка. Певица рассказала, что опасалась реакции аудитории и возможной критики в адрес дочери.

Артистка напомнила, что после свадьбы с фотографом Дмитрием Исхаковым в 2014 году стала матерью во второй раз в 2017-м, но все эти годы скрывала лицо Мии. Впервые девочка появилась на публике в 2023 году, когда вместе с матерью вышла на сцену во время концерта. По ее словам, именно боязнь общественного мнения заставляла ее держать семью в стороне от публичности.

— Когда я начала выставлять Мию, мне это далось очень тяжело психологически. Потому что если бы кто-то написал, что она какая-то не такая, я бы уже стояла с автоматом. Я за своих детей просто порву, я сумасшедшая мать, — рассказала исполнительница в программе Ксении Собчак «Что о тебе думают?».

Певица добавила, что по той же причине редко дает интервью. Особенно болезненно внимание публики воспринимает ее старший сын Андрей, и для нее видеть переживания детей из-за чужих слов — самое тяжелое.

Гагарина также рассказала, что обязательно спросила бы у лидера группы «Кино» Виктора Цоя разрешения и благословения на исполнении своей версии песни «Кукушка».