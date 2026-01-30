Оксана Самойлова призналась, что Джиган изменял ей годами

Оксана Самойлова и Джиган разводятся после 13 лет брака. Поначалу парочка хранила в тайне причины расставания, но постепенно блогерша рассказывает все больше подробностей.

© ТВ Центр

В реалити "Быть Оксаной и Джиганом" Самойлова ошарашила зрителей, заявив, что годами терпела измены мужа. Рэпер имел связи на стороне, а жене врал, глядя в глаза. Оксана мужу верила.

"Весь интернет писал, что он мне изменяет, его видели там-сям, он мне всегда говорил: „Да чего ты гонишь? Они пишут всякую фигню“. То есть он меня убеждал в том, что это неправда", — призналась блогерша.

Джиган буквально погряз во вранье. Его ловили на изменах, а музыкант ловко придумывал оправдания. Оксана доверяла мужу, ведь очень сильно его любила. Но пять лет назад она начала осознавать, что такие отношения не нормальные.

Рэпер тогда почувствовал, что жена стала прохладнее к нему относиться. Джиган предпринимал попытки загладить свою вину и спасти семью, но спохватился слишком поздно.

"Это невозможно простить, это невозможно забыть. Нет доверия. А без доверия уже невозможно жить так, как ты жил раньше", — поделилась Оксана.

Чтобы не потерять себя, Самойлова стала искать новые хобби. В какой-то момент она поняла, что обожает животных и жизнь в деревне. Так появилась ферма Оксаны.

"Ферма стала для меня ключевым моментом. Я горела, жила этой фермой, а он даже не смотрел, что я ему показываю", — рассказала Самойлова.

Оксана обрела уверенность и силы, она поняла, что сможет жить и без Джигана, поэтому со спокойным сердцем и холодным разумом подала на развод. Именно поэтому сейчас, несмотря на все попытки рэпера примириться, пути назад для него нет.