Волочкова ответила на призыв уйти на пенсию

Балерина Анастасия Волочкова ответила на высказывания музыкального критика Сергея Соседова, который посоветовал ей уйти на пенсию. Ее комментарий приводит Общественная служба новостей.

Артистка назвала Соседова «выжившим из ума человеком» и подчеркнула, что брала уроки у легендарной Майи Плисецкой. По словам Волочковой, она оставит после себя огромное наследие, в отличие от ее оппонента. Танцовщица заявила, что Соседова даже не приглашают участвовать в телепроектах, поскольку знают о его «неадекватности».

«Господин Соседов, смените свой тон в мой адрес и прекратите уже хайпиться на моем имени», — добавила Волочкова.

Ранее Соседов высказался о новой волне популярности Волочковой и посоветовал ей уступить сцену юным талантливым танцовщицам. Причиной он назвал склонность к алкогольной зависимости и фигуру балерины, которую критик сравнил со слоном в пуантах.