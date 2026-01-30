Чумаков признался, почему они с Ковальчук скрывают дочерей

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году после пяти лет отношений. Пара воспитывает двух дочерей — Амелию и Алисию. Старшей девочке восемь лет, а младшей всего два годка.

Родители скрывают девочек от внимания общественности. Это спровоцировало различные слухи. Особо рьяные поклонники даже стали писать Ковальчук и Чумакову свои предположения. Когда Алексей увидел, что люди обсуждают, что они с Юлией не показывают детей из-за того, что у девочек проблемы со здоровьем, он не смог промолчать.

Чумаков вышел на связь с поклонниками. В прямом эфире на своей странице в соцсети певец раскрыл правду. Он обратился к хейтерам и объяснил, по какой причине Амелию и Алисию не выводят в свет и не показывают в соцсетях.

"Многие недалекие люди пишут, что мы не показываем детей, потому что они больны. Я, конечно, прощаю таких нелепышей, кто пишет и думает так. Но это совсем, к счастью, не так", — заявил Чумаков.

По словам артиста, они с Ковальчук просто не хотят травмировать наследниц. Мол, девочек никто не скрывает, если они захотят расхаживать по красным дорожкам, то родители обязательно будут их брать с собой на концерты и другие мероприятия.