Собчак пошутила над Лукашенко

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак поиронизировала над президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который похвалил директора научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар» Сергея Авакова. В своем Telegram-канале она сравнила политика с начальником, который не дает работнику уволиться.

Собчак опубликовала ролик, в котором Лукашенко сказал Авакову, что если холдинг и дальше будет работать на опережение, то у него «всегда будет работа и будут большие деньги».

«Ты опередил все и вся, и в Белоруссии, и в России, ты всех опередил. Идешь впереди», — добавил Лукашенко.

Журналистка в шутку сравнила диалог с ситуацией, когда руководитель компании уговаривает сотрудника не увольняться.

«Ты: пытаешься уволиться после 30 лет в компании, заработав себе лишь геморрой. Начальник [реагирует так]», — написала Собчак.

Ранее телеведущая поиронизировала над президентом Финляндии Александром Стуббом, который обвинил Россию в империализме. Она напомнила, что финский лидер ранее претендовал на роль главного переговорщика от Европы по украинскому вопросу.