Гагарина заявила, что хотела бы попросить у Цоя благословения на «Кукушку»

Российская эстрадная певица Полина Гагарина в пятницу 30 января, рассказала, что обязательно спросила бы у лидера группы «Кино» Виктора Цоя разрешения и благословления на исполнении своей версии песни «Кукушка».

© Вечерняя Москва

— Я думаю, что ему бы понравилось, — высказалась исполнительница в эфире шоу журналистки Ксении Собчак «Что о тебе думают?».

Также Гагарина рассказала, что благодаря ее песне российскому военнослужащему удалось остаться в живых благодаря ее песне. По словам певицы, боец вместе с товарищем стояли рядом с окопом, услышали композицию по радио и вернулись, чтобы включить ее громче. В этот момент рядом с ними пролетел снаряд. Выпуск шоу был размещен на платформе «ВК Видео».

2 июня 2024 года Полина Гагарина назвала себя жертвой в конфликте с исполнительницей Ольгой Кормухиной из-за песни «Кукушка». Исполнительница подчеркнула, что судебное разбирательство, связанное с этой композицией, продолжалось на протяжении трех лет. По словам Гагариной, Кормухина была единственной из коллег, кто не оценил ее кавер на песню.