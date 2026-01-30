Отец баскетболиста Яниса Тиммы рассказал про отношения сына с Седоковой

Райтис Тимма, отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал про отношения его сына с бывшей супругой, певицей Анной Седоковой.

© Вечерняя Москва

Отец баскетболиста отметил, что не знаком с артисткой лично, однако она вызывала у него неприязнь. По словам Райтиса, Седокова не люблиа ни Яниса, ни его сына Кристиана.

Тимма добавил, что певица не связалась с семьей баскетболиста после его смерти, а также не помогала в организации похорон.

— Из-за Седоковой мы с сыном общались очень редко. Можно сказать, не общались вовсе, поэтому мне трудно что-то сказать. Теперь уже понятно, что у него была депрессия. Похоже, он осознавал, что пошел по неверному пути, связавшись с этой женщиной, — заявил Райтис в беседе с «МК.».

В конце прошлого года стало известно, что у представителей семьи Яниса Тиммы появился доступ к его мобильному телефону, который долгое время считался утраченным. По словам адвоката семьи Маргариты Гавриловой, найденное устройство может прояснить обстоятельства смерти баскетболиста и повлиять на дальнейший ход разбирательств между его семьей и Анной Седоковой.

Тело спортсмена нашли в центре Москвы 17 декабря 2024 года. Позже широко распространились слухи о том, что самоубийство спортсмена могло быть подстроено, а его родственники обвинили Седокову в доведении бывшего мужа до суицида. Подробности об этом скандале собрала «Вечерняя Москва».