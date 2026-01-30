Директор Долиной сообщил об усилении охраны на ее концертах

Для того чтобы избежать провокаций в адрес российской эстрадной певицы Ларисы Долиной, на ее концертах усилят охрану. Об этом в пятницу, 30 января, объявил директор исполнительницы Сергей Пудовкин.

Он отметил, что в текущий момент россияне проявляют повышенный интерес к певице. В частности, некоторые поклонники стараются поддержать Долину, а кто-то хочет посмотреть, как она выглядит.

— Некоторые люди заигрались. Будем через правоохранительные органы действовать последовательно, жестко и решительно. Каждый, кто публикует угрозы, будет находиться под особым контролем правоохранительных органов. Мы этому уделяем самое пристальное внимание, — подчеркнул Пудовкин.

Также он рассказал, что один из зрителей заявлял в социальных сетях о намерении мешать проведению концертов Долиной, после чего его вычислили правоохранители. При этом, по словам директора певицы, она «сильная» и держится на фоне общественного давления, передает «МК».

29 января стало известно, что число выступлений Ларисы Долиной в первой половине 2026 года возросло в три раза. В частности, за первую половину года певица планирует выйти на сцену более 20 раз, тогда как изначально в графике значились всего семь концертов и ни одного крупного сольного выступления.