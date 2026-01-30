Стало известно, за кого вышла замуж певица Елка

Певица Елизавета Иванцив, известная как Елка, вышла замуж за певца Рождена Ануси. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил Starhit.

Ранее артистка опубликовала отрывок из музыкального видео, в котором показала обручальное кольцо. Сама Елка тогда заявила, что публикацию стоит воспринимать как анонс новой песни.

Тем не менее, 43-летняя Иванцив действительно вышла замуж за 36-летнего Ануси. Артист родился на Украине, ранее искал любовь на шоу «Холостяк» и участвовал в проекте «Голос страны», где дошел до финала в составе команды Дианы Арбениной.

Сейчас звездная пара живет в Москве. Как сообщает портал, они вместе уже несколько лет.

