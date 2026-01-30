Вернулась в Россию: как сложилась судьба звезды 90-х Лики Стар

90-е стали символом перемен не только в общественной и политической жизни страны, но и на музыкальной сцене. В ту пору в России появилось множество артистов, которые навсегда завоевали сердца отечественного слушателя. Одной из них стала певица Лика Стар, выступавшая в жанре хип-хопа.

Лика Павлова родилась 3 сентября 1972 года в Вильнюсе. Ее отец Олег Павлов был выпускником ВГИКа и работал журналистом в газете «Известия». В начале 70-х, во время одной из командировок в Литву, он познакомился со студенткой местного театрального института Алдоной Тункявичюте, вскоре ставшей его супругой.

Первые годы детства Лики прошли у бабушки и дедушки в Вильнюсе. После переезда в Москву она училась во французской спецшколе, активно занималась плаванием. Девочке пророчили спортивную карьеру, но после смерти отца в 1987 году ее жизнь круто изменилась. В 1988 году Лика познакомилась с диск-жокеем Владимиром Фонаревым, который предложил девушке начать совместный проект. Так она попала в московскую студию дискотек «Класс» под руководством продюсера Сергея Обухова. Будущая звезда гастролировала по стране, танцевала на сцене под популярную музыку и использовала речитатив для объявления композиций других исполнителей.

В 1991 году Павлова начала сольную карьеру под псевдонимом «Лика М.С.». Визитной карточкой артистки стал хип-хоп, стремительно набиравший популярность в России. Лика выступала на одной сцене с Bad Balance, «Дельфином», Богданом Титомиром и группой «Мальчишник».

В 1993 году вышел первый альбом артистки «Рэп». Она также изменила свой псевдоним. «Лика М.С.» стала Ликой Стар. Популярность молодой артистки стала настолько высокой, что на нее положила глаз сама Алла Пугачева и пригласила ее к себе на студию в Олимпийский. Там Стар начала работу над своей второй пластинкой «Падший ангел». Заглавную песню Стар решила исполнить дуэтом с мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым. Во время записи трека в студии появилась Алла Борисовна.

«Она увидела это. То, что мы работаем. Творился творческий процесс. На следующий день мне сказали, что я больше не могу работать в этой студии. Почему? Не знаю», — позже вспоминала звезда 90-х.

Общественность решила, что Пугачева испугалась влияния эффектной блондинки на зятя и попыталась избавиться от Лики. Стар перестали приглашать на телепрограммы, ее концерты постоянно срывались. Позже артистка записала песню «АБ», где задала «пару вопросов» Примадонне.

В 1996 году вышла песня «Одинокая луна», ставшая настоящей визитной карточкой певицы. В съемках клипа приняли участие режиссер Федор Бондарчук, актер Гоша Куценко, лидер «Коррозии Металла» Сергей «Паук» Троицкий. Тогда же Лика предстала перед поклонниками полностью обнаженной на страницах сентябрьского номера русского издания журнала Playboy.

Конец 90-х стал по-настоящему суровым испытанием для семьи Стар. У ее первого мужа, бизнесмена Алексея Мамонтова, начались серьезные проблемы в бизнесе. Супругам пришлось съехать из квартиры и на время спрятать сына Артемия в надежном месте.

Вскоре Лика узнала, что ее мать больна раком 4-й стадии. Через три месяца Алдона скончалась. Во время похорон матери бандиты похитили мужа артистки. Алексей вернулся домой через семь дней совершенно другим человеком. Вскоре он начал пить, и Стар приняла решение о разводе.

К началу нулевых исполнительница осталась без поддержки родных и жила на съемной квартире. Несмотря на сложности, Лике удалось собраться и в феврале 2001 года выпустить четвертый альбом «Я». Вскоре она вышла замуж за дизайнера Анджело Сеччи и переехала в Италию. В 2004 году Стар родила дочь Аллегру, в 2011-м — сына Марка.

Артистка прожила в Европе почти двадцать лет, лишь изредка давая концерты на родине. В Италии она занималась арендой вилл, прокатом яхт и люксовых авто.

В 2022 году Лика приняла решение вернуться в Россию. Сейчас Стар пытается перезапустить музыкальную карьеру, а также появляется в различных ток-шоу на телевидении.

