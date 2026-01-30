Мадонна, Уилл Смит и Мила Кунис: какие звезды Голливуда злили украинцев

Мадонна вызвала негодование со стороны украинских пользователей соцсетей — все из-за фото в шапке-ушанке. «Царьград» вспомнил, кто еще из звезд Голливуда стал объектом ненависти жителей Украины.

Мадонна

Недавно Мадонна выложила в соцсетях фото в шапке-ушанке со звездой. У украинцев случилась «натуральная истерика» — публикацию завалили негативными комментариями.

«Этот символ, который вы носите на шапке, абсолютно неприемлем. Это не шутка, не мода, не признак "загадочной русской души"», — написал один из пользователей.

Теперь украинцы требуют наказать певицу и «отменить ее», а некоторые комментаторы ехидничают в ответ.

«Интересно, откуда у них время находится на все эти яростные призывы? В перерыве между копанием сортиров в мёрзлой земле киевских дворов?», — пишут пользователи.

Уилл Смит

В 2023 году актер Уилл Смит также отхватил порцию негатива со стороны украинцев. Причиной стала публикация видео под ремикс русскоязычной песни армянского рэпера. В посте артист показал этапы съемок ролика с автомобилем, но реакция аудитории оказалась далека от ожидаемой.

Часть пользователей с Украины выражали недоумение выбором музыки, причем не всегда цензурно. Другая — призывала не использовать контент из России, если симпатизируешь Киеву.

Однако тепло публикацию Смита встретили в Россию. Многие поблагодарили актера за обращение к российской культуре и рекомендовали ему других музыкантов.

Педро Паскаль

Летом 2025 года на премьере фильма «Фантастическая четверка. Первые шаги» актер Педро Паскаль дал необычное интервью, раскрыв список своих любимых книг. Среди них оказались Федор Достоевский с «Преступлением и наказанием» и Михаил Булгаков с «Мастером и Маргаритой».

Украинская часть аудитории отреагировала резко негативно: для них обращение к классикам русской культуры стало неприятным сюрпризом и было воспринято как личная обида. В соцсетях зазвучали обвинения в «предательстве» и разочаровании.

Мила Кунис

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис в интервью журналу Harper’s BAZAAR осмелилась назвать борщ «русским супом». Несмотря на то, что Кунис собрала для украинских беженцев 35 млн долларов, артистка подверглась настоящей травле.

В комментариях артистку сразу же окрестили «беспринципной» и «человеком с низким интеллектом», который за столько лет так и не смог понять «истинное» происхождение борща.

Терри Гиллиам

Режиссер Терри Гиллиам стал объектом ненависти Украинцев еще в 2021 году. Это произошло на Одесском кинофестивале, где тот устроил небольшой перформанс. Выражая благодарность за приглашение, он поблагодарил Россию.

С Анджелины Джоли на Украине требовали $100000

«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!», — заявил он.

Ведущие фестиваля побледнели и тут же попросили режиссера исправить ситуацию. В итоге Гиллиам вернулся к публике с извинениями, сказав, что из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» он потерял «связь с реальностью». От потока ругани со стороны украинских пользователей соцсетей это его не спасло.