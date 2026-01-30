Композитор Рыбников объяснил запрет скачивать песню «Бу-ра-ти-но» из Apple Music

Информация о запрете на скачивание из стримингового сервиса Apple Music песню «Бу-ра-ти-но» является устаревшей. Права на композиции принадлежат Первому музыкальному издательству.

Об этом в пятницу, 30 января, сообщил композитор Алексей Рыбников.

— Ранее судебный процесс был связан с тем, что права на всю мою музыку были «бесхозными», а теперь правами управляет Первое музыкальное издательство. И оно сейчас упорядочивает использование прав на мою музыку, — передает слова Рыбникова РБК.

Композитор отметил, что ему удалось заключить мировое соглашение с Apple Music.

Ранее стало известно, что Московский городской суд временно запретил скачивать из сервиса песни, исключительными правами на которые обладает Рыбников. В связи с этим композитор подал иск к компании. В своем ходатайстве Рыбников отметил, что не предоставлял корпорации права на использование своих песен.