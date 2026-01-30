Звезду «Папиных дочек» Михаила Казакова могут объявить банкротом из-за долгов на почти 2 млн рублей. Об этом рассказала Telegram-каналу «Звездач» юрист Ольга Гимадеева.

© Kino-teatr.ru

Напомним, что в 2025 году Казаков оказался в реестре неплательщиков по алиментам с долгом в 224 тысячи рублей. 26 января его объявило в розыск подразделение ФССП, которое занимается поиском скрывающихся должников и их активов. В материалах указывается, что актер задолжал порядка 2 млн рублей, из которые более 1,4 млн рублей — неоплаченные кредиты.

По словам юриста Ольги Гимадеевой, Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», «могут начать принудительно банкротить».

«Такая процедура существует, она в последнее время очень популярна у юристов банков. Так же банк может пытаться возбудить уголовное дело против Михаила, если, допустим, он предоставлял в банк недостоверные сведения о своем доходе, когда оформлял кредит», — пояснила Ольга Гимадеева.

При этом, по словам юриста, в процессе банкротства актер может лишиться имущества, так как существует практика оставлять должнику единственное жилье только в соответствии с нормами, установленными законом.

«То есть квартиру в 100 м² на одного собственника не оставят, ее продадут в процедуре банкротства и купят артисту, например, однушку в 30 м²», — рассказала она.

Напомним, что в 2020 году Казаков упал с крыши пятиэтажного дома, когда пытался сделать фото Твери. Артист рассказывал, что от удара у него «лопнули» ноги — врачи выявили 22 компрессионных перелома и 1,5 тысячи осколков костей. На фоне травмы он отказался от съемок в кино. Вернуться на экраны удалось лишь в 2024 году в ленте «Папины дочки. Новые-2».