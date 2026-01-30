Покинувший Россию телеведущий объяснил критику в адрес эмигрировавших звезд

Бывший ведущий Первого канала и историк моды Александр Васильев, покинувший Россию, заявил, что жители страны больше всего критикуют тех эмигрировавших звезд, кого они сильно любили. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу DАВАЙ.

По мнению Васильева, волне критики из-за эмиграции подвергаются только те публичные люди, чье отсутствие ранит общество. Историк моды также счел, что некоторые люди резко реагируют на отъезд кумиров, поскольку им кажется, что они «любили не того, кого было надо».

«Например, любили [певицу Аллу] Пугачеву, боготворили Пугачеву, а она тебе — раз! — на Кипре поселилась, Мать честная, а что ж не в Мытищах? (...) Конечно, обида есть. Обидно, ну как: любили-любили, вроде бы взаимно, а они увильнули», — сказал ведущий.

Ранее Васильев назвал Россию единственной страной, которая проклинает покинувших ее людей. Говоря на эту тему, он также вспомнил цитату о рабах и господах.