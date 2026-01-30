Перенесший инсульт Николай Носков пожаловался на сильные боли

Заслуженный артист России Николай Носков признался, что до сих пор испытывает сильные боли после перенесенного инсульта.

Его слова передает KP.RU.

«Просыпаюсь, смотрю… и больно, больно», — сообщил музыкант, описывая свое состояние по утрам.

Носков добавил, что в восстановлении ему помогает супруга Марина. По словам артиста, он также проводит много времени с внуками, которые увлекаются музыкой.

В 2017 году Носков перенес инсульт, после которого с трудом говорил и передвигался в инвалидном кресле. В конце 2025 года сообщалось, что исполнитель проходит реабилитацию и пока не выдерживает длительных выступлений, однако надеется вернуться на сцену весной 2026-го. В конце января артист вживую исполнил хит «Это здорово» в честь своего 70-летия и анонсировал выход новой песни.