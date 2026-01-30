Носков рассказал о сильных болях после инсульта

Несмотря на перенесенный в 2017 году тяжелый ишемический инсульт, 70-летний Николай Носков выступил с концертом в честь своего юбилея. После выступления певец пообщался с журналистами и рассказал о своем состоянии, передает kp.ru.

Он признался, что по утрам испытывает сильные боли. Ему помогает супруга Марина, которая готовит ему завтрак, а также ежедневные занятия на домашнем пианино и общение с внуками. Несмотря на сохраняющиеся боли, артист выглядел бодро и охотно вел беседу, хотя говорить ему было заметно непросто, отмечает издание.

Тяжелобольной Николай Носков анонсировал новую песню

Студийный концерт в продюсерском центре Виктора Дробыша собрал друзей-музыкантов. С каверами на его хиты выступили IVAN, МАРФА, ОСОКА и Стас Пьеха, подаривший юбиляру массажное кресло. Сам Носков отметил круглую дату в узком семейном кругу, а 13 февраля планирует выпустить новую песню.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Николай Носков вынужден был отменить часть концертов, намеченных на 2025 год, а некоторые выступления перенести на 2026-й из-за ухудшения самочувствия.