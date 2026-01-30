Андрей Губин заявил о тяжелом периоде в жизни

Певец Андрей Губин рассказал о непростом периоде жизни, который сейчас переживает. Об этом он сообщил в интервью порталу Woman.ru.

Артист отметил, что в его жизни уже случались подобные моменты, когда он ругает себя даже за мелкие бытовые моменты.

«Пошел период порицания. Я такое уже проходил, вот снова. Ругаю себя с утра до ночи. Мне есть за что ругать себя. Но я стараюсь вести себя лучше, хотя иногда срываюсь», — рассказал Губин.

Известно, что около 20 лет назад Андрею пришлось приостановить свою карьеру из-за левосторонней прозопалгии. Несмотря на предложения о частных выступлениях, он отказывается выходить на сцену.

Ранее продюсер Игорь Крутой рассказал о последствиях песни «Ниже ростом только Губин» для Губина. По словам Крутого, он «чувствовал на себе грех».