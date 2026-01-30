Погребняк встала на защиту Барановской в скандале с Аршавиным

Блогер Мария Погребняк выступила в защиту телеведущей Юлии Барановской в скандале из-за алиментов с бывшим мужем, футболистом Андреем Аршавиным. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Накануне Аршавин добился уменьшения алиментов их совместных детей — Артема, Яну и Арсения. Соответствующее решение принял Савеловский районный суд Москвы. В ходе разбирательств спортсмен заявлял, что выплачивает более половины своего дохода, а также платит детям от двух других отношений.

«Видимо здесь бизнес принцип такой — если экономить, то на детях», — прокомментировала ситуацию Погребняк, приложив снимок Барановской с детьми.

Напомним, что Барановская и Аршавин расстались в 2012 году после девяти лет совместной жизни. Пара не состояла в официальном браке. Сперва они судились в Лондоне, а после — в России. Изначально Аршавина обязали выплачивать телеведущей половину своих доходов, однако в 2020 году он добился сокращения алиментов — до 3/8 от доходов.