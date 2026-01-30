Новый скандал разгорается вокруг Константина Соловьева

Бывшие жены актера Константина Соловьева продолжают выяснять отношения. В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале свою точку зрения высказала экс-супруга артиста Евгения Ахременко, у которой в свое время Соловьева увела танцовщица Анастасия Ларина.

Ларина была третьей женой Соловьева — у них родились две девочки, однако пара развелась в 2023 году. Недавно Анастасия пришла на телешоу, где заявила, что Константин отбирает у нее жилье.

По словам Ахременко, она узнала о расставании бывшего супруга от самой Анастасии, которая позвонила ей и сказала: «Можешь вообще его забирать».

«Я говорю: "Анастасия, вы знаете, я не хочу это слушать". Она: "Нет-нет, послушай. Бумеранг ему прилетел, а не мне". Она пыталась типа со мной поболтать. Я говорю: "Насть, я не хочу ничего из этого знать"», — поделилась актриса.

Соловьев на момент расставания с Лариной находился в тяжелом финансовом положении, без денег и с арестованными счетами. При этом, по словам актрисы, его возлюбленная ушла не с пустыми руками, а с «подушкой», о чем сама ей призналась.

Актер Константин Соловьев высмеял жену и хейтеров

Также Евгения вспомнила случай, как Ларина без приглашения влезла в съемную квартиру Константина, где он жил вместе с новой возлюбленной. В прошлом и она столкнулась с подобным поведением женщины. Кроме того, в эфире программы Ахременко опровергла и другие заявления Лариной. По ее словам, Соловьев никогда не ограничивал супругу в возможности самореализации и вложился в ее бизнес.

Отметим, что сам Соловьев после признаний Лариной отреагировал на них смехом. Его поддержала Ахременко, назвав такую реакцию «самой правильной».