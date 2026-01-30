Возвращение в Россию и спектакли в Европе: где сейчас Данила Козловский

Актер Данила Козловский вернулся на сцену в России и сыграл в спектаклях в Санкт-Петербурге. Что происходит в жизни артиста, и как он относится к спецоперации, разбиралось издание News.ru.

В 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Козловский выступает против спецоперации на Украине и живет в США, приезжая в Россию лишь на заработки. Актер опроверг эти заявления и доказал свою правоту через суд.

Отношение к СВО и работа в Европе

При этом Данила Козловский высказывал публично свое мнение о спецоперации, назвав происходящее «катастрофой во всех смыслах» и «точкой невозврата, которую теперь проходят на танках». Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину, призвав его «остановить эту страшную беду».

Данила Козловский ездил в США к актрисе Ольге Зуевой и их общей дочери Оде-Валентине. Затем он поставил в Европе музыкальное шоу и поехал с ним в тур. Первое выступление актер провел в Берлине. Также вместе с актрисой Чулпан Хаматовой, известной антироссийской позицией, он сыграл в спектакле в Лондоне.

В 2023 году в России началась «отмена» актера: сериал «Бар «Один звонок»», где он исполнил главную роль, исключили из программы кинофестиваля «Новый сезон» в Сочи. Министерство культуры РФ сообщило, что проект не получил прокатного удостоверения. Также в Малом драматическом театре отменили постановки с участием Козловского: «Гамлет» и «Коварство и любовь».

Возвращение в Россию

Однако артист вернулся в Россию и в июле этого года представил спектакль в Театре эстрады. Позднее Данила Козловский заявил в соцсетях, что чувствует себя счастливым после выступления в Санкт-Петербурге со спектаклем «Фрэнк».

«Два подряд «Фрэнка» и почти 8000 зрителей. Никогда не забуду эти два дня. Столько в них было любви, смеха и тепла. Сижу опустошенный, но абсолютно счастливый, что это было в моей жизни. Спасибо, любимый Питер», — написал актер.

Также Козловский снова стал сниматься в кино, а картина «Бар «Один звонок»» получила прокатное удостоверение. Его брат Иван подчеркивал, что Данила Козловский «никуда уезжать не собирается».

Личная жизнь

Ходили упорные слухи, что Данила Козловский состоит в отношениях с Оксаной Акиньшиной. При этом актеры официально не комментируют ситуацию, но периодически делятся совместными кадрами.

Роман Козловского и Акиньшиной, предположительно, начался во время съемок фильма «Чернобыль», когда они оба были не свободны. Данила Козловский в то время состоял в отношениях с Ольгой Зуевой. Оксана Акиньшина была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани. Однако вскоре Козловский и Акиньшина расстались со своими партнерами и стали вместе выходить в свет.

Обман от мошенников

Данила Козловский предупредил поклонников, что его фотография используется для рекламы «какой-то финансовой схемы якобы с его рекомендацией» и призвал не поддаваться на уловки мошенников.

«Я не участвую ни в каких мутных инвестиционных или финансовых проектах и тем более никогда не предлагаю в них участвовать другим. Остерегайтесь мошенников! И берегите себя и своих близких», — заявил артист.

Напомним, что ранее Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Он был включен в список нежелательных для страны лиц.