Пластика, брак без детей и безразличие к Украине: как живет Олег Меньшиков

Поклонники заподозрили народного артиста РФ Олега Меньшикова в пластической операции. News.ru рассказал, что об этом известно и как сложилась личная жизнь актера.

Внешний вид и комплимент Пугачевой

В последнее время 65-летний Меньшиков заметно изменился, стал выглядеть моложе и стройнее. Поклонники заподозрили актера в пластике, предположив, что он обратился к специалистам за подтяжкой или уколами красоты.

Изменения в артисте заметила и Алла Пугачева. Недавно актер продемонстрировал свой новый образ, опубликовав фото в сером пуловере и свободных брюках, которые дополнил длинном шарфом, кожаным портфелем и множеством золотых колец.

«Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений. Браво!», — заявила Примадонна.

Сам артист ранее рассказывал, что боролся с морщинами. Меньшиков признавался, что регулярно посещает косметолога и уделяет внимание правильному питанию.

Личная жизнь

Меньшиков женился на Анастасии Черновой в 2005 году — актриса младше супруга на 23 года. Детей у пары нет.

«Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — признавался артист.

Мнение об СВО

О политической позиции Меньшикова ничего не известно. Он никак не комментировал спецоперацию России на Украине. При этом в более ранних интервью актер признавался, что его не интересует политика.

«Вот это меня вообще не волнует, ситуация на Украине», — заявлял он.

Слухи о здоровье

СМИ сообщали, что в феврале 2025 года у Меньшикова диагностировали рак. При этом руководитель отдела по связям с общественностью Театра имени Ермоловой Ксения Дремова заявила, что информация не соответствует действительности.

Сам Меньшиков говорил о проблемах со здоровьем лишь в 2021 году. Тогда он лег на плановую операцию, в ходе которой возникли осложнения — артист некоторое время находился в коме. Позднее он признавался, что с тех пор у него произошел «какой-то сдвиг» и он начал иначе понимать происходящее.