Злоумышленник пытался сорвать концерт Долиной

В Москве один человек пытался сорвать концерт певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ее представитель Сергей Пудовкин.

© Газета.Ru

По его словам, преступник в своих социальных сетях писал посты, в которых угрожал помешать проведению мероприятия в баре Petter. Помимо этого, злоумышленник вымогал у артистки деньги.

«Он сидит пока под подпиской о невыезде, но обязательно будем разбираться с этим вопросом», – рассказал Пудовкин.

Он подчеркнул, что подобные публикации будут «самым внимательным образом» отслеживаться.

До этого представитель Долиной рассказал о том, что концерт в этом баре стал первым в 2026 году для певицы. На нем звезда собрала почти полный зал. При этом поклонники покупали в том числе и стоячие места. Это произошло впервые в истории этого заведения.

Всего этот концертный зал вмещал 91 место, цена за один билет варьировалась от 9,5 до 15,5 тысяч рублей.