Рудковская продает квартиру в центре Москвы за 135 миллионов рублей: «Долиной хватило»

Продюсер Яна Рудковская выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 135 миллионов рублей. Об этом сообщил ее риелтор Сергей Галлер в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Риелтор Рудковской подшутил над ее продажей квартиры на фоне скандала с Долиной. Поклонники в комментариях пошутили: «Долиной хватило».

«Комментарии про Долину после решения суда нас не пугают А вообще, если серьезно, то Яна обеспеченный человек, трудяга, очень ее уважаю, но зная, как сейчас все боятся ведомых сделок, мы открыты вообще ко всем проверкам, так что можно не волноваться, проверять все как можно внимательнее, чтобы вообще не дергаться и не беспокоиться», — пошутил Галлер.

Он также раскрыл детали интерьера и дома, где жила продюсер.

«Продаем квартиру Яны Рудковской на Пресне. Тихий центр. Старая Москва. 4 комнаты, 155 мг в кирпичном доме индивидуального проекта. Самый центр, но не шумный. Один из моих любимых районов Москвы. Высокие потолки 3 м, продуманная планировка, дизайнерский интерьер с мебелью Fendi и Armani, 2 балкона, тишина, свет и ощущение дома. 8 минут до метро 1905 года. World Class, рестораны, парки, все рядом. Редкий вариант для тех, кто выбирает место и удобную планировку. Москва, улица Пресненский вал, дом 16с2. Цена: 135 млн ₽», — написал риелтор.

С 2009 года Яна Рудковская замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue.