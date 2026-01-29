Костенко публично обратилась к Тарасову после шокирующих откровений Бузовой

В 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Влюбленные закатили грандиозную свадьбу. Однако уже в 2016 году грянул развод. Оказалось, что спортсмен увлекся другой женщиной.

Расставание больно ударило по Ольге. Уже прошло 10 лет, а Бузова никак не может забыть бывшего мужа. В интервью Лауре Джугелия певица снова прошлась по Тарасову. По словам поющей ведущей, футболист держал ее в ежовых рукавицах и мечтал, чтобы она сидела дома. Кроме того, спортсмен якобы винил Бузову во всех своих неудачах на профессиональном поприще.

"Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра, значит, я была виновата", — шокировала Ольга откровениями.

Тарасов в ответ лишь посмеялся. На своей странице в соцсети Дмитрий пошутил, что скоро вскроется, что он вообще "держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила".

Не осталась в стороне и жена футболиста Анастасия Костенко. Она поздравила Дмитрия с годовщиной венчания и в очередной раз призналась ему в любви, отметив, что счастлива быть его женой.

"Когда мы давали друг другу клятвы, я держала твою руку и чувствовала, как две жизни становятся одной. Вокруг — только самые близкие. Но в тот момент мир сузился до нас двоих. До твоего взгляда. До твоего дыхания. До той тишины, в которой рождается вечность. И с тех пор, сколько бы лет ни прошло, я все также чувствую — ты мой дом. Мой выбор. Моя судьба", — написала Анастасия в своем блоге.

Тарасов отметился в комментариях под постом. Он поблагодарил жену за все.