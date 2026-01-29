P. Diddy намекнул на причастность к убийству рэпера Тупака

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, косвенно связал себя с делом об убийстве Тупака Шакура. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на материалы судебного иска.

© Вечерняя Москва

В иске, поданном в Верховный суд Манхэттена, утверждается, что в 2012 году Комбс использовал упоминание о смерти Тупака как угрозу, чтобы заставить предполагаемую жертву сексуального насилия хранить молчание. Истец Стив Отис, заявил, что во время работы в мужском эскорте он стал жертвой насилия со стороны Комбса в одном из отелей Нью-Йорка, после того как его накачали наркотиками.

По словам Отиса, после инцидента Комбс угрожал ему, заявив, что если он мог организовать убийство известного рэпера, то последствия для самого Отиса могут быть еще более серьезными.

— Лучше никому об этом не говори, — якобы говорил Комбс.

Также в материалах дела указано, что ранее Комбс якобы принуждал Отиса участвовать в унизительных действиях с женщиной в течение нескольких часов. По словам истца, угрозы продолжались: в 2014 году, когда Отис оставил комментарий к посту Комбса в соцсетях, после чего представители третьих лиц якобы вновь напомнили ему о возможных последствиях.

В иске отмечается, что владелец эскорт-агентства, с которым сотрудничал Отис, предупреждал его о том, что люди, связанные с Комбсом, могут «заставлять людей исчезать». Истец утверждает, что воспринимал эти угрозы как прямое требование молчать под угрозой смерти, говорится в материале.

Недавно стало известно, что рэпер стал работать помощником священника в тюрьме Форт-Дикс. В колонии положение считается престижным — у преступников появляется отдельный кабинет.